Более тысячи свертков с наркотиками изъяли из дома 42-летней матери малолетнего ребенка из Ижевска

Фото: МВД по Удмуртии

42-летняя жительница Ижевска и 36-летний житель Сарапула предстанут перед судом по обвинению в продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Оба обвиняемых являлись закладчиками интернет-магазина с запрещенными веществами. Оптовую партию наркотиков ижевчанка привезла в регион еще в январе 2023 года из Москвы, а затем продавала жителям города через тайники.

При задержании женщины полицейские обнаружили в ее сумке 13 свертков с наркотиками и еще 6 – в подъездах многоэтажек, где обвиняемая сделала закладки. В квартире, где обвиняемая живет со своим малолетним ребенком, нашлись еще 1 269 свертков с аналогичным веществом, а также 100 граммов героина.

Позднее полицейские задержали и сообщника ижевчанки – мужчину, который достал наркотики из тайника обвиняемой для дальнейшей продажи в Сарапуле. Сейчас уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размере» направлено в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет колонии.

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