Движение транспорта ограничат в Северном переулке и на улице Щорса в Ижевске на 6 дней

Фото: @t_plus_udmurtiya

На улице Щорса и в Северном переулке Ижевска введут ограничения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс» в Удмуртии.

Ограничения введут с 9:00 10 июля до 23:00 16 июля. В указанный период энергетики заменят подземные магистральные трубопроводы в зоне проезжей части, а также займутся перекладкой межквартальных трасс микрорайона.

Работы согласованы с администрацией муниципалитета и ГИБДД. На время работ на участке установят дорожные знаки и ограждения. Жителей просят соблюдать меры безопасности.

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