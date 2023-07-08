Маркировать продукты с пальмовым маслом предложили в России

Фото: chandlervid85

Нутрициолог Ирина Писарева предложила ввести маркировку продуктов, содержащих пальмовое масло. Об этом сообщает RT.

По словам Писаревой, негативное влияние пальмового масла на организм человека доказано уже многими исследованиями. Но несмотря на это, многие производители продолжают использовать этот продукт для своих товаров.

«В рамках подготовки изменений в законодательство прошу вас рассмотреть вопрос о маркировке продуктов, содержащих пальмовое масло, по принципу маркировки сигарет. То есть размещать изображения болезней и надпись: «Чрезмерное употребление продуктов, содержащих пальмовое масло, может привести к опасным заболеваниям», — обратилась в своем письме к спикеру Госдумы Вячеславу Володину врач.

Нутрициолог уверена, что введение такой ответственности поможет снизить использование суррогата в продуктах питания.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Две женщины пострадали при пожаре на ферме в Удмуртии

Новое здание на улице Песочной в Ижевске будет культурно-досуговым центром

Погода на выходные в Ижевске: дожди вернутся, но жара останется