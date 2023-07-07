39-летнюю жительницу Ижевска поймали на мошенничестве с продажей квартир для детей-сирот

Женщина частично возместила нанесенный ущерб Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По делу о мошенничестве при продаже квартир для детей-сирот перед судом предстанет 39-летняя жительница Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Женщина работала риэлтором. По данным следствия, в период с 2020 по 2022 годы обвиняемая участвовала в электронных аукционах, в том числе по адресной программе переселения граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Обвиняемая внесла неверные данные о площади более чем 15 жилых помещений в ЕГРН и технические планы. Таким образом женщина украла из бюджета более 1,1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 159 и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере). На данный момент, по информации региональной прокуратуры, женщина возместила более 400 тысяч причиненного ущерба. Ей грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

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