Погода на день: 8 июля в Ижевске небольшие дожди +31 °С

Магнитное поле спокойное
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск. Сегодня воскресенье, 8 июля, суббота замечательный день для семейных посиделок и общения с друзьями. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +31 °С. Ветер юго-западный 2-3 м/с. Ночью будет прохладнее +19 °С.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 746 мм ртутного столба, магнитное поле спокойное.
Хорошего вам дня!
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