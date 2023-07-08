В Удмуртии ожидаются грозы 8 июля

Грозы в Удмуртии ожидаются в течение всего дня. Фото: архив редакци

Грозы ожидаются на территории Удмуртии 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

«В ближайший час с сохранением днем 8 июля 2023 года местами на территории Удмуртии ожидаются грозы», – говорится в сообщении.

МЧС напоминает о мерах предосторожности и призывает жителей региона быть внимательными и осторожными во время грозы.

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