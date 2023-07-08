Неэксплуатируемый склад загорелся в Удмуртии

Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем Фото: Сергей ГРАЧЕВ

7 июля около 11:50 в деревне Шолково Балезинского района Удмуртии произошло возгорание неэксплуатируемого склада. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Сигнал о пожаре поступил 11:50.

«Возгорание произошло в здании неэксплуатируемого склада. Уничтожена обшивка стены. Добровольная пожарная дружина населенного пункта оказывала помощь в прокладывании рукавной линии. Площадь пожара - 180 кв.м», – говорится в сообщении.

Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем.

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