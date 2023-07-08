Грозы на территории Удмуртии ожидаются 9 июля

Грозы в Удмуртии ожидаются утром и днем. Фото: архив редакции

Грозы в Удмуртии ожидаются днем 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона со ссылкой на ведомство.

«По информации Удмуртского Гидрометцентра, утром и днём 9 июля 2023 года местами на территории Удмуртии ожидаются грозы», – говорится в сообщении.

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