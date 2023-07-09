Погода в Ижевске на день: 9 июля до +33 и дожди

Хорошего вам дня Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня воскресенье, 9 июля. Последний день, чтобы отдохнуть перед новой рабочей неделей. А «Комсомолка» расскажет о прогнозе погоды.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха днём составит +31…+33 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди. На небе - переменная облачность. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Возможны грозы.

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