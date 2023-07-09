Погода в Ижевске на день: 9 июля до +33 и дожди

Хорошего вам дня
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня воскресенье, 9 июля. Последний день, чтобы отдохнуть перед новой рабочей неделей. А «Комсомолка» расскажет о прогнозе погоды.
По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха днём составит +31…+33 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди. На небе - переменная облачность. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Возможны грозы.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Жительницу Удмуртии обвиняют в мошенничестве на сумму около 1,4 миллиона рублей
Анета Капба выступит в Удмуртии на фестивале «Взлетные истории»
Погода на выходные в Ижевске: дожди вернутся, но жара останется