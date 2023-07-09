Жителей Удмуртии предупредили о грозах 10 июля

Грозы прогнозируют ночью и утром 10 июля Фото: Архив КП

Ночью и днем 10 июля в Удмуртии возможны грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В ведомстве напоминают, что чаще всего молнии попадают в высокие и отдельно стоящие деревья, стоги сена, печную трубу, высотки. Из-за нее может возникнуть пожар.

Человек может пострадать в случае прямого попадания или прохождения молнии на расстоянии 1 метра. Также опасно распространение электричества в увлажненной земле или воде.

Стоит быть осторожнее.

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