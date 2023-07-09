Гороскоп на день: 10 июля у Стрельцов вспыхнет угасшая страсть, а Водолеи выгодно продадут что-то ненужное

Астропрогноз на 10 июля Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет нас 10 июля.

ОВЕН

Овны рискуют оказаться более агрессивными, чем обычно. Не исключено, что вы кого-то невзначай обидите. Постарайтесь избегать ссор и конфликтов – ни к чему хорошему это не приведет.

ТЕЛЕЦ

Стоит быть осторожнее, чтобы в течение дня не возникали проблемы. Не стоит торопиться в принятии решений. Каждый шаг стоит тщательно взвесить и обдумать.

БЛИЗНЕЦЫ

Пора выбраться из своей скорлупы и начать взаимодействовать с людьми: общаться, созваниваться, вспомнить о старых социальных связях. Стоит только приступить – и люди к вам потянутся. И зарядят вас энергией.

РАК

Кто-то может захотеть использовать вас в своих корыстных целях. Не все окружающие так добры и мягки, как вам кажется – скорее всего, кому-то от вас просто что-то нужно. Не попадайте под их влияние.

ЛЕВ

Вы почувствуете себя в своей стихии. Именно поэтому вам будет легко принимать неожиданные решения, которые дадут потрясающий результат. Ничего не бойтесь и дерзайте.

ДЕВА

Одно из ваших знакомств может перерасти в нечто большее. Не исключено, что вы нашли себе друга на всю жизнь или любимого человека. День окажется насыщенным.

ВЕСЫ

Если вам не везет с деньгами, значит, точно повезет в любви. Сегодня вы встретите того самого. А вот с финансами пролблемы.

СКОРПИОН

День подходит для монетизации вашего хобби – оно принесет хороший дополнительный доход. Но не стоит быть слишком амбициозным и ставить чересчур труднодостижимые цели – так вы быстро перегорите. Просто работайте в удовольствие.

СТРЕЛЕЦ

Давно угасшая страсть вновь вспыхнет в ваших отношениях. Вы с партнером будете ненасытными. Вечер (да и ночь тоже) окажутся горячими. Бурный секс порадует вас обоих.

КОЗЕРОГ

День принесет вам удачу в работе. Начальство увидит у вас таланты, которые прежде никто не замечал. Но придется ударно потрудиться.

ВОДОЛЕЙ

День подходит для того, чтобы продать что-то ненужное. Тем более что на вещи, которые вы считаете хламом, в этот день найдется покупатель, для которого они окажутся ценными.

РЫБЫ

Будьте внимательнее, чтобы не пропустить важное событие. Не стоит отвлекаться на посторонние дела: занимайтесь только тем, что действительно важно. Возможно получение хороших новостей.

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