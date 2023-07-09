Автомобильные покрышки загорелись на улице Маяковского в Ижевске

Пожар на ул. Маяковского. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В Ижевске на ул. Маяковского, 10 загорелись автомобильные покрышки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Информация о происшествии поступила сегодня, 9 июля в 14:43. Примерная площадь пожара – 20 кв. м.

Огнеборцы работают на месте. Угроз нет.

UPD: В 15:20 объявлена ликвидация пожара.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Прокурору Удмуртии Артему Николаеву продлили срок полномочий на пять лет

Рулоны сена загорелись в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии

Выступление Дениса Клявера и награждение семей: 5 фото с празднования Дня семьи, любви и верности в Ижевске