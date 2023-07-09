Автомобильные покрышки загорелись на улице Маяковского в Ижевске

Пожар на ул. Маяковского. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
В Ижевске на ул. Маяковского, 10 загорелись автомобильные покрышки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
Информация о происшествии поступила сегодня, 9 июля в 14:43. Примерная площадь пожара – 20 кв. м.
Огнеборцы работают на месте. Угроз нет.
UPD: В 15:20 объявлена ликвидация пожара.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Прокурору Удмуртии Артему Николаеву продлили срок полномочий на пять лет
Рулоны сена загорелись в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии
Выступление Дениса Клявера и награждение семей: 5 фото с празднования Дня семьи, любви и верности в Ижевске