Единый стандарт о компенсации за «коммуналку» устранит разночтения в оформлении

Теперь в процедуре получения компенсации за ЖКУ не будет разночтений Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал RT, как скажется на льготниках новый стандарт по компенсациям за оплату ЖКУ.

«Из важных нововведений: единая форма заявления и единый перечень документов. Также регламентирован порядок и срок рассмотрения заявлений. От подачи основной части документов льготник освобожден — орган соцзащиты сам запросит нужные сведения по межведомственным каналам», – прокомментировал юрист.

Новый стандарт устранит разночтения в процедуре оформления компенсации на оплату ЖКУ для льготников. Он начал действовать с 1 июля. Теперь все регионы обязаны следовать единым правилам.

«Заполнить заявление можно через госуслуги, в МФЦ или лично в органе соцзащиты. Отказать в приеме документов не могут, а если чего - то не хватает, то льготнику предоставляется пять дней, чтобы донести бумаги. Срок рассмотрения заявления — десять рабочих дней. Его могут продлить еще на десять рабочих дней, если нужные документы в порядке межведомственного взаимодействия не будут получены», – поясняет тонкости Иван Соловьев.

В бумажном виде могут понадобиться документы, которых нет в единых базах. Это может быть доверенность на представителя льготника, судебное решение или справка об обучении ребенка до 23 лет на очном отделении.

Льготы на оплату ЖКУ положены инвалидам, родителям детей-инвалидов, сотрудникам бюджетных образовательных организаций в селе, участникам ВОВ, работникам тыла во времена ВОВ.

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