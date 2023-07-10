«Ижсталь» поблагодарила работников за хорошее воспитание детей

Фото: ПАО «Ижсталь»

Работникам завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел»), чьи дети закончили учебный год на отлично, вручили благодарственные письма.

43 учащихся школ, студентов средне-специальных и высших учебных заведений, чьи родители трудятся на «Ижстали», закончили 2022-2023 учебный год на отлично. Каждому из них вручили благодарственные письма и денежное вознаграждение их родителям. Для них провели экскурсию по транспортному цеху, где показали депо с локомотивами и вагонами, рассказали о специфике деятельности подразделения и особенностях ремонта железнодорожной техники.

Фото: ПАО «Ижсталь»

Также ребята и родители фотографировались на память на фоне арт-объектов цеха. Первый – памятник легендарному грузовику ЗИС-5, поступившему на завод в 1934 году и проехавшему более 1 миллиона километров. Второй установили недавно в честь 20-летия со дня основания Группы «Мечел»: макет земного шара диаметром 4 метра, на котором стикерами обозначены предприятия, входящие в Группу.

«Такие встречи укрепляют семейные узы, объединяют ижсталевские поколения и создают положительный имидж завода», – отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.