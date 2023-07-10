Садовый дом сгорел в Удмуртии 9 июля

Фото: МЧС Удмуртии
9 июля на СНТ «Пугачево-1» в Малопургинском районе загорелся садовый дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Сообщение о возгорании поступило в 11:34. Пламя уничтожило дом, летнюю кухню, веранду, гараж и теплицу, а также повредило баню.
Общая площадь пожара составила 65,5 кв.м. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства и причина произошедшего уточняются.
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