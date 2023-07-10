250 обращений по ремонту дорог подали жители Удмуртии за минувшую неделю

Жители региона задавали вопросы в соцсетях и на «Госуслугах» Фото: Мария Бакланова

С 30 июня по 6 июля жители Удмуртии задали региональным властям более 1,7 вопросов. Как сообщает пресс-служба Центра управления регионом, 661 обращение зафиксировали на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» и 1076 – в соцсетях.

Аналитики сформировали топ-5 тем, которые волновали жителей республики больше всего. В него вошли: дороги (250 обращений), благоустройство (240 обращений), ЖКХ (139 обращений), здравоохранение (116 обращений) и образование (91 обращение). Жители интересовались ходом работ в рамках нацпроектов «БКД» и «Жилье и городская среда», обновлением теплосетей в Можге и способами записи на прием к врачу.

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