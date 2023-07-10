7-летего мальчика сбили на улице Баранова в Ижевске

Ребенок выбежал на проезжую часть. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

8 июля, в 16:40 на улице Баранова в Ижевске произошло ДТП с ребенком. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

44-летняя женщина за рулем HYUNDAI Santa FE проезжала по двору дома №68. 7-летний мальчик выбежал на проезжую часть и попал под колеса легковушки. В результате ДТП юный пешеход получил травмы.

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