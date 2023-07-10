Гороскоп на день: 11 июля Ракам стоит дать свободу родным, а у Стрельцов будет напряженно в личной жизни

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил на 11 июля прогноз для всех знаков зодиака.

Овен

Все неприятности остались позади, поэтому вдохните полной грудью и наслаждайтесь жизнью. Налаживайте отношения со старшими родственниками, проводя с ними больше времени.

Телец

У Тельцов возможны неудачи в работе, но скрыть промахи помогут коллеги. Сейчас не лучшее время для дополнительных физических нагрузок, относитесь к себе как можно бережнее. Стоит избегать подавления эмоций.

Близнецы

Планы Близнецов могут измениться в любой момент. Но не стоит переживать – это приведет к лучшему развитию событий. Компромиссы в личных отношениях помогут сохранить сложившийся союз.

Рак

Не относитесь к своим родным как к собственности. Дайте им свободу, и они сами потянутся к вам. Этот день стоит посвятить себе: попробуйте уже наконец наслаждаться своей жизнью!

Лев

Отношения с близкими могут портиться в геометрической прогрессии из-за неуемной энергии, которая не дает Львам спокойно отдыхать. Успокоиться и поймать дзен помогут медитации или спокойные прогулки по лесу.

Дева

Хороший день для принятия важных решений. Попробуйте взглянуть на ваше окружение под другим углом и найти новых единомышленников. А вот в финансовой сфере аккуратнее – есть риск неоправданных надежд.

Весы

Чтобы не испытывать стресс при общении с коллегами, минимизируйте свое присутствие на рабочем месте. Запланируйте встречи вне офиса или поездки на недалекие расстояния. Ваши капризы в отношениях с близкими могут привести к печальным результатам.

Скорпион

Повседневная рутина затянет Скорпионов с головой. Да так, что они забудут о своих обещаниях. В личной жизни тоже не все гладко, лучше избегать поспешных действий. В этот день избегайте контактов с работниками правовых учреждений.

Стрелец

Амбиции Стрельцов будут идти впереди них. Поэтому построить отношения с противоположным полом в этот день будет трудно. Чтобы направить мысли в нужное русло, стоит заняться наведением порядка в делах и в доме.

Козерог

Реакция Козерогов на бытовые проблемы может стать весьма неожиданной. Неважное настроение лишит представителей этого знака гороскопа работоспособности. По возможности отложите важные переговоры на другой день.

Водолей

Водолеям не нужно пренебрегать повседневными профессиональными обязанностями в угоду собственным сиюминутным желаниям. Это не совсем хорошо скажется на карьере и отношениях с коллегами.

Рыбы

Не стоит идти на поводу у своих желаний, особенно когда они не обоснованы. Наведите порядок в собственном бюджете и определите целевые статьи расходов. Уделите внимание творческой стороне своей жизни.

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