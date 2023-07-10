66-летний пьяный мужчина из Ижевска напал с ножом на сына

Возбуждено уголовное дело Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По подозрению в нападении на сына в Ижевске задержали 66-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Инцидент произошел в квартире подозреваемого, где вместе с ним жил его 35-летний сын. Отношения между родственниками были напряженными из-за того, что пенсионер много пил. В день происшествия молодой мужчина вернулся домой с работы и, увидев пьяного отца, начал очередную ссору. В ходе конфликта между родственниками завязалась драка. После этого пенсионер ушел в другую комнату, взял нож, а затем нанес колото-резаную рану в грудь сына. Затем потерпевшего доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

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