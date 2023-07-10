Работа в Ижевске: удобный график, достойная зарплата и официальное трудоустройство

В сплоченном коллективе любая работа спорится. Фото: пансионат «Лесной хутор».

Ищете работу? С официальным трудоустройством, удобным графиком и душевным коллективом? Пансионат для пожилых людей «Лесной хутор» в связи с расширением штата приглашает горожан занять вакантные должности администратора, медсестры и сиделки.

Сейчас в пансионате работает администратором Александра Дидус. Она рассказала, что подопечных становится все больше, поэтому было принято решение о введении второй ставки администратора и увеличении штата сиделок по уходу за пожилыми людьми.

Пятидневная рабочая неделя и оформление в соответствии с ТК РФ. Фото: пансионат «Лесной хутор».

Александра рассказала о своей работе в пансионате:

«Во-первых, мне очень нравится наш руководитель – Елена Николаевна. Она добрая, мудрая и умеет найти подход к каждому сотруднику.

Во-вторых, график администратора – пятидневка. Если я считаю нужным, то могу выйти в выходной, но вся переработка у нас оплачивается дополнительно.

В-третьих, заработная плата. Я работаю здесь около года. За год заработная плата значительно увеличилась от той, на которую я пришла. Все зависит от компетенций сотрудника и объема работ, который вы можете на себя взять. Возможность заработать здесь есть, если подходить к делу с энтузиазмом.

В-четвертых, официальное трудоустройство. Больничные и отпуска оплачиваются в полном объеме.

В-пятых, коллектив. У нас действительно очень комфортно. В пансионате я обрела вторую семью».

Что входит в должностные обязанности администратора:

— заполнение документации;

— связь с родственниками подопечных пансионата;

— ответы на звонки и предоставление информации о пансионате;

— выполнение поручений руководителя;

— связь с социальными службами и медицинскими организациями и др.

В пансионат требуется и медсестра. Будущему сотруднику потребуется:

— заполнение медицинской документации;

— обработка ран и пролежней;

— выполнение назначений врача;

— выдача лекарств и т. д.

Фото: пансионат «Лесной хутор»

Пансионат предоставляет услуги по перевозке лежачих больных на брендированном автобусе.

Также на постоянной основе идет набор сиделок по уходу за пожилыми людьми. Этих специалистов подбирают очень тщательно! Они должны быть терпеливыми и внимательными, добрыми и заботливыми. В их обязанности входит:

— кормление пожилых людей;

— гигиенические процедуры;

— уборка и обработка комнат и т. д.

Полную информацию о вакансиях, заработной плате, графике работы и должностных обязанностях можно узнать:

— По телефону +7 (982) 799-93-33.

— Сайт пансионата «Лесной хутор»

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