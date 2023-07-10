27-летний житель Ижевска избил руками и ногами мать

Мужчину приговорили к колонии Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по делу о нападении на мать и полицейского перед судом предстал 27-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В январе 2023 года мужчина напал на мать, избив ее руками и ногами по различным частям тела. По факту происшществия была вызвана полиция. Уже в участковом пункте мужчина вновь развязал драку, на этот раз с полицейским.

Суд признал ижевчанина виновным по части 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость) и части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и приговорил к двум годам и 4 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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