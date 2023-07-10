Движение трамваев №1 и 10 закроют на Песочной улице в Ижевске 10 и 11 июля

Ограничения введут на два дня Фото: Мария Бакланова

С 23:35 10 июля до окончания движения 11 июля в Ижевске перекроют движение трамваев №1 и 10 на Песочной улице. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Ограничения введут на участке от магазина «Океан» до Сквера металлургов. В указанный период здесь отремонтируют трамвайные пути.

Движение организуют следующим образом:

1 маршрут: Ул. Московская – Центр – ул. К.Маркса – ул. Кирова – ул. Серова – ул. Тимирязева

10 маршрут: Ул. Ворошилова – Центр – ул. К.Маркса – ул. Кирова – ул. Серова – ул. Тимирязева.

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