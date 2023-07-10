Движение трамваев №1 и 10 закроют на Песочной улице в Ижевске 10 и 11 июля

Ограничения введут на два дня
Фото: Мария Бакланова
С 23:35 10 июля до окончания движения 11 июля в Ижевске перекроют движение трамваев №1 и 10 на Песочной улице. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Ограничения введут на участке от магазина «Океан» до Сквера металлургов. В указанный период здесь отремонтируют трамвайные пути.
Движение организуют следующим образом:
1 маршрут: Ул. Московская – Центр – ул. К.Маркса – ул. Кирова – ул. Серова – ул. Тимирязева
10 маршрут: Ул. Ворошилова – Центр – ул. К.Маркса – ул. Кирова – ул. Серова – ул. Тимирязева.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Владимир Путин об Удмуртии: «Ситуация в целом у вас стабильная»
Почти 150 домов Ижевска останутся без горячей воды в период с 11 по 31 июля
Погода на неделю в Ижевске: жара спадет и начнутся небольшие дожди