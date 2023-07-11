В Удмуртии врачи-гинекологи сделали сложную операцию беременной двойней женщине

Операция прошла успешно. Фото: архив редакции

Врачи - гинекологи из Удмуртии спасли беременность женщины с помощью сложной операции. Об этом сообщает Минздрав УР.

Женщина на 8 неделе беременности пришла в больницу с жалобами на боль в животе. Она вынашивала двойню. Ей сделали УЗИ, где врачи увидели, что один плод находился в полости матки, а другой в истмическом отделе маточной трубы, погруженного в стенку матки. Женщина была срочно госпитализирована.

«Такое расположение эмбрионов в двойне - очень редкий клинический случай. При внематочной беременности всегда проводится экстренная операция по удалению плода, так как это прямая угроза жизни матери. В данном случае в любой момент мог произойти разрыв маточной трубы и угла матки. Но так как беременность была очень долгожданной, было принято решение попробовать сохранить второй плод»,- поделилась заведующая Перинатальным центром 1 РКБ, главный специалист по акушерству Минздрава Удмуртии Елена Сахабутдинова. .

Операция прошла успешно, женщину продолжают наблюдать специалисты. Оба плода удалось сохранить.

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