Погода в Ижевске на 11 июля: до + 36 °С и без осадков

Жара продолжается. Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями.Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха днем +33…+36 °С. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Осадков не обещают.
Температура воздуха ночью +23….+28 °С. Будет пасмурно, но также без осадков.
Хорошего вам дня!
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