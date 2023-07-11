За неделю в Удмуртии утонули пятеро мужчин

Основная причина гибели людей в воде - алкоголь. Фото: архив редакции

За эту неделю в Удмуртии утонули пять мужчин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. Трагедии произошли в Кизнере, Прохорово, Черново, Глазове и в Ижевск.

Утонувшим было 31 год, 35 лет, 41 год, 50 лет и 59 лет.

Всего с начала года в республике утонуло уже 17 человек, трое из которых – дети. Одна из основных причин трагедий на воде у взрослых - алкоголь, а у детей – купание без присмотра взрослых.

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