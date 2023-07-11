На пост прокурора Сарапула назначен Махов Андрей

Махов Андрей Геннадьевич. Фото: https://t.me/udmproc

На должность прокурора Сарапула назначен старший советник юстиции Махов Андрей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приказ о назначении подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Сегодня, 11 июля, Махова представили руководителям правоохранительных, контрольно-надзорных органов, представителям судейского сообщества и заместителю главы города.

СПРАВКА:

Махов Андрей Геннадьевич родился в 1973 году в Ижевске. Окончил УдГУ по юридической специальности. В органах прокуратуры служит с 1995 года. Имеет опыт следственной работы, замещал должности прокурора Каракулинского района, Воткинского межрайонного прокурора, прокурора Ленинского, Индустриального районов Ижевска.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Угрозы распространения пожара на полигоне ТБО в Можге нет

Владимир Путин об Удмуртии: «Ситуация в целом у вас стабильная»

В новом сезоне в Ижевск с гастролями приедут звезды мировой величины