Пожар на полигоне ТБО в Можге локализован

Фото: @udmproc

11 июля в 12:07 пожар на полигоне ТБО в Можге локализовали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Напомним, пожар был зафиксирован сегодня в 3:39 через систему космического мониторинга. По данным на 10:00 общая площадь возгорания составляла 1,1 га.

Для ликвидации последствий происшествия привлекаются 57 человек и 29 единиц техники. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, на месте также работают надзорные органы. Их координирует природоохранный межрайонный прокурор Феликс Шадрин.

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