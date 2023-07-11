Пятеро жителей Удмуртии утонули на водоемах за минувшую неделю

Среди утонувших в Удмуртии в 2023 году есть трое несовершеннолетних. Фото: МЧС Удмуртии

За неделю на водоемах Удмуртии утонуло пятеро человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

5 июля на пруду в поселке Кизнер погиб пьяный мужчина 1988 года рождения. 7 июля на водоемах в деревне Прохорово и селе Черново утонули еще двое мужчин 1964 и 1982 годов рождения. По предварительным данным МЧС, они были пьяны. Кроме того, на реке Чепца в Глазове погиб мужчина 1992 года рождения. И последний инцидент произошел на ижевском пруду в районе базы отдыха «ЭКО Порт» – утонул мужчина 1973 года рождения.

По данным ведомства, всего с начала 2023 года в Удмуртии утонули 17 человек, в том числе трое детей.

«Одна из основных причин гибели взрослых – купание в нетрезвом состоянии. Детей - отсутствие контроля со стороны взрослых», – рассказали спасатели.

Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила список официально открытых пляжей, где за отдыхающими следят спасатели.

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