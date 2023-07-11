Специалисты мониторят качество воздуха вблизи с горящим полигоном ТБО в Можге

Фото: МЧС Удмуртии

В ближайшие сутки специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртии будут следить за качеством воздуха рядом с горящим полигоном ТБО в Можге. Об этом сообщает председатель регионального правительства Ярослав Семенов.

Напомним, 11 июля в 3:39 пожар был зафиксирован с помощью космического мониторинга. По данным на 10:00 общая площадь возгорания составляла 1,1 га. Сейчас пожар уже локализован.

«Работы по тушению отдельных очагов еще продолжаются. Глубина накопленных отходов на объекте – до 6 метров. Поэтому тление может растянуться по времени», – рассказал Семенов.

Ранее юго-восточный ветер относил дым и запах гари в сторону деревни Малая Сюга. На данный момент задымления в населенном пункте нет. Первые пробы атмосферного воздуха не показали превышения предельно допустимых норм вредных веществ.

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