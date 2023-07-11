26-летний житель Ижевска наткнулся на мошенников при поиске проститутки

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Ижевске 26-летний местный житель лишился 7,7 тыс. рублей после заказа проститутки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина нашел в интернете сайт по предоставлению интимных услуг и позвонил на указанный на нем номер. На звонок ответил неизвестный, представился менеджером и попросил перевести деньги на указанный счет. Потерпевший выполнил указания злоумышленника. После этого так называемый менеджер потребовал дополнительную плату, но ижевчанин отказал. Затем мужчина получил еще несколько звонков, в которых неизвестные угрожали и требовали деньги.

Мужчина понял, что наткнулся на мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

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