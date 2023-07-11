Кузьминская улица и Кузьминский переулок появились в Ижевске

Постановление вступило в силу 11 июля Фото: Анастасия Михайлова

В Ленинском районе Ижевска появились Кузьминская улица и Кузьминский переулок. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий полномочия главы Ижевска Владимир Гуляев.

Главному управлению архитектуры и градостроительства администрации столицы Удмуртии поручено внести изменения в государственный адресный реестр. Постановление вступило в силу сегодня, 11 июля.

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