ТЭЦ-2 в Ижевске откажется от использования угля в 2024 году

Обновленный энергоблок введут в 2023 году Фото: Архив КП

На ТЭЦ-2 в Ижевске проходит полная модернизация. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов.

По завершению обновления объекта появится возможность подключить новые жилые кварталы, а также увеличить мощность до 30 МВт. Кроме того, уже в 2024 станция откажется от использования угля.

Работы уже начались, – сейчас специалисты меняют один из энергоблоков ТЭЦ: собирают генератор, котлоагрегат и электрооборудование.

«Объект важный – ТЭЦ-2 «согревает» 400 тысяч ижевчан. Ввод обновленного энергоблока запланирован на конец 2023 года, а до конца 2026 «Т Плюс» заменит еще один», – сообщает Бречалов.

Напомним, в 2023 году энергетики заменят 35,5 км теплосетей, обновят оборудования на 15 центральных тепловых пунктах и трех котельных, а также отремонтируют 4 узловых участка магистральных сетей.

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