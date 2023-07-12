Дмитрий Миронов покинул пост первого замруководителя администрации главы Удмуртии

Миронов занимал свой пост с марта 2022 года Фото: Мария Бакланова

Дмитрий Миронов ушел с должности первого заместителя руководителя администрации регионального правительства. Соответствующий указ подписал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Миронов ушел с занимаемой должности по собственному желанию. Его последний рабочий день прошел 10 июля.

Отметим, что чиновник занимал пост замруководителя администрации с марта 2022 года. Ранее Миронов работал в «Народном фронте «За Россию» и в центральном аппарате партии «Единая Россия».

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