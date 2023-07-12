В Ижевске ищут пропавшего 27 дней назад мужчину

Сивко Роман Сергеевич. Фото: ПСО «Регион 18»

Пропавшего Романа Сивко 1994 года рождения из Ижевска ищут уже 27 дней. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18» ВКонтакте.

Утром 15 июня мужчина вышел с участка на СНТ «Игерман» и не вернулся. До сих пор о местонахождении Романа ничего неизвестно. Примерный рост пропавшего 175-180 см, телосложение худощавое. Одет в светлую рубашку в синюю клетку, светлые местами порванные штаны и резиновые тапочки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Романа, сообщите на горячую линию ПСО «Регион 18»: 8-951-195-29-71 или в полицию по номеру 02 (с мобильного 102).

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