Специалисты «Ижстали» приняли участие в форуме «Иннова»

Фото: ПАО «Ижсталь»

Молодые специалисты завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») стали участниками всероссийского форума студентов и молодых специалистов «ИННОВА-2023».

Форум проводился на базе Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, Союза машиностроителей России и Промышленно-экономической ассоциации Удмуртии «Развитие». Он был посвящен проектной деятельности, изменению в сфере IT-отрасли, работе промышленных предприятий в новых реалиях.

Фото: ПАО «Ижсталь»

Фото: ПАО «Ижсталь»

«Ижсталь» на форуме представляли инженер по техническому надзору департамента инвестиционного развития Максим Мосин и специалист производственно-технического отдела Юрий Данилов. Они вошли в группу по разработке кейс-задачи от одного из ведущих промышленных предприятий Удмуртии, посвященной импортозамещению при производстве электротепловентилятора. Посетили мастер-классы и тренинги по развитию деловых и личностных качеств, коммуникационных навыков. Приняли активное участие в спортивной программе форума, где в составе команды стали победителями соревнований по футболу.

«Участие в форуме – это опыт общения с людьми разного возраста и статуса, много полезной и интересной информации. Приобретенные знания и навыки пригодятся мне как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни», – отметил председатель совета молодых специалистов ПАО «Ижсталь» Максим Мосин.