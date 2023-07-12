52-летний житель Ижевска подозревается в продаже наркотиков

Мужчину задержали с поличным. Фото: скриншот из видео

В продаже наркотиков подозревается 52-летний житель Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчину задержали с поличным – он как раз продавал запрещенные вещества. При себе у подозреваемого было два пакетика с наркотиками. Позднее выяснилось, что это была маковая солома общей массой 17 граммов. В машине подозреваемого нашлось еще 12 пакетов с веществом растительного происхождения. Их направили в лабораторию для исследований.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Мужчина рискует провести до 8 лет в колонии.

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