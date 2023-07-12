4 года колонии грозит жителю Ижевска за листовки с призывом к экстремизму

Сейчас стражи порядка ищут доказательства вины ижевчанина Фото: Мария Бакланова

Житель Ижевска подозревается в распространении печатных материалов с призывом к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Сейчас стражи порядка ищут доказательства вины ижевчанина. Подозреваемому грозит до 4 лет колонии.

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