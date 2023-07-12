Движение по улице Сивкова в Ижевске ограничат с 12 по 23 июля

Фото: ПАО «Т Плюс» в Ижевске

С 8:00 13 июля по 23:00 23 июля в Ижевске ограничат движение на улице Сивкова. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс» в Удмуртии.

Ограничения введут на участке между улицами Ленина и Пастухова. В указанный период энергетики заменят межквартальные теплотрассы. Работы согласованы с администрацией муниципалитета и ГИБДД. На время работ на участке установят предупредительные ограждения, заходить за которые местным жителям запрещается.

Горожан просят отнестись к работам с понимаем и соблюдать меры безопасности.

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