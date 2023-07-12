С погибшим в зоне СВО ефрейтором Сергеем Ивановым простились в Удмуртии

Иванов Сергей Владимирович. Фото: @id435166839

В Кезском районе Удмуртии простились с погибшим в Украине ефрейтором Сергеем Ивановым. Об этом на странице ВКонтакте сообщил глава муниципалитета Иван Богданов.

За проявленные героизм и отвагу бойца посмертно представили к ордену Мужества. Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Отметим, что в таких случаях погибших обычно хоронят в форме, а на крышку гроба прикрепляется головной убор.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил семье погибшего соболезнования. Родным и близким Сергея помощь оказывается в полном объеме.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования семье бойца.

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