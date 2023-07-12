Гороскоп на день: 13 июля Козероги смогут расстаться с прошлым, а Водолеи – разорвать болезненные отношения

Перемены близко
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз на четверг для всех знаков зодиака.
ОВЕН
Мысли о грядущем не дадут вам покоя. Чтобы развеять сомнения, загляните внутрь себя. Ваша внутренняя сила поможет вам двигаться вперед. Вы справитесь со всеми возложенными на вас задачами.
ТЕЛЕЦ
Путь к исполнению заветного желания тернист. Ради заветной цели вам придется проявить немало терпения и упорства. Не теряйте веру в себя и продолжайте работать над собой. Удача на вашей стороне.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваша душа пребывает в гармонии с окружающим миром. Позитивная энергия наполнит вас. Вы хорошо и продуктивно проведете этот день. Отличный момент, чтобы научиться чему-то.
РАК
Не стоит спешить и браться за дело, не обдумав его детали. Эмоции стоит отодвинуть на второй план. Думайте только своей головой. Ошибки прошлого помогут вам выйти победителем в будущем.
ЛЕВ
Перемены могут быть довольно болезненны. Но это не значит, что они несут за собой беду. Вступите в резонанс с миром. Судьба к вам благосклонна. Дайте себе шанс.
ДЕВА
Удача не покинет вас на протяжении всего дня. Пора заняться давно отложенными делами. Цените счастье, что сокрыто в мелочах, ведь именно из них состоит ваша жизнь.
ВЕСЫ
Будьте честны с собой. Совсем скоро мир даст вам шанс проявить себя. Ваше сердце забьется с новой силой. А ваши бескорыстность и благородство позволят вам открыть для себя море возможностей.
СКОРПИОН
Дух соперничества захлестнет вас с головой. Вам потребуется использовать всю свою решительность ради достижения цели. Но принесет ли вам победа счастье? Звезды советуют отпустить ситуацию и занять позицию наблюдателя. Обратите свои знания в мудрость.
СТРЕЛЕЦ
Ваши близкие готовы поддержать вас. Пришла пора и вам поверить в себя и отбросить сомнения. Вселенная словно говорит вам: «Сияй». Услышьте ее. Шаг вперед поможет вам очиститься духовно и начать в жизни новую главу.
КОЗЕРОГ
Слушайте только свое сердце. Ваше будущее как никогда ясно и полно позитивных моментов. Сегодня откроет для вас двери в светлое «завтра». Пришла пора избавиться от тягостного прошлого, довериться пути высших сил и сделать прыжок веры.
ВОДОЛЕЙ
Время отпустить из вашей жизни человека, причинившего вам страдания. Нет, это не принесет вам сильной боли, а напомнит о важности любви к себе. Не бойтесь остаться в одиночестве. Рядом есть те, кто готов подставить плечо.
РЫБЫ
Вас переполняет энергия. Направьте ее на реализацию давних желаний. Займитесь саморазвитием или проведите вечер с семьей. Душевные посиделки позволят вам прийти к гармонии в душе.
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