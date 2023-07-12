45-летний житель Удмуртии в течение 3 дней избивал беременную жену

Женщина обратилась за помощью к подруге Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В селе Бемыж в Кизнерском районе Удмуртии 45-летний местный житель подозревается в избиении беременной супруги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

О домашнем насилии стражам порядка сообщила подруга потерпевшей. В течение трех дней пьяный мужчина избивал 28-летнюю женщину, а также угрожал ей убийством. Все это время в доме также находились два ребенка, которые наблюдали за истязаниями потерпевшей.

Женщина не обратилась в полицию самостоятельно, так как боялась расправы от мужа. Она написала сообщение подруге, в котором рассказала, что мужчина бьет ее и пугает детей.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности) и статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Мужчина рискует провести до 7 лет в колонии.

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