Кабинеты медико-психологической помощи открылись в 5 городах Удмуртии

Кабинеты медико-психологической помощи открылись в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске и Можге Фото: Мария Бакланова

С 1 июля в России заработал новый порядок оказания психологической помощи. Минздрав Удмуртии пояснил «Комсомолке» подробнее, какие изменения произошли на уровне региона.

С 1 июля уже заработали кабинеты медико-психологической помощи на базе Республиканского клинического центра психического здоровья и в его подразделениях. Они появились в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске и Можге.

Специалисты в них оказывают первичную психологическую помощь в следующих ситуациях:

– консультируют пострадавших при ЧС;

– помогают людям, пострадавшим от насилия и злоупотреблений;

– помогают людей с нарушением адаптационных реакций;

– работают с суицидальным поведением и самоповреждением;

– занимаются психосоциальной реабилитацией пострадавших;

– поддерживают членов семей пострадавших;

– занимаются профилактикой психических расстройств.

Также врачи направляют на консультацию к специалистам пациентов, у которых есть расстройства и риск их развития.

После трагедии в школе №88 много обсуждалось, что система психологической помощи должна реформироваться.

Стрелок, убивший 18 человек, в том числе 11 детей, более 10 лет наблюдался у психиатра и даже не так давно был на приеме. Но отправить его на принудительное лечение врачи не могли, поскольку не было заявления от родственников, должностных лиц или просто граждан. И даже если бы оно было, решение о лечении принимал бы суд. Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, врачам предлагали дать больше полномочий.

В амбулаторных кабинетах теперь будут оказывать помощь пациентам, чьи расстройства могут быть потенциально опасными. Там в том числе возможно и назначение принудительного лечения. Но по-прежнему ни один врач не может заставить больного лечиться – это решает суд. Если у пациента подозревают расстройства, которые сопровождаются агрессией, асоциальным поведением или аутоагрессией, его направляют на освидетельствование к психиатру.

Также с 1 июня действует кабинет медико-психологического консультирования при региональном отделении Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники отечества». Там проводят клинико-психологические исследования. А также занимаются помощью, связанной со стрессом. Со временем такие кабинеты планируют открыть в каждой городской и районной больнице.

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