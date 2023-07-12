8,1 млн рублей украли мошенники у жителя Глазова под предлогом заработка на акциях

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Желая заработать на акциях крупной нефтегазовой компании 65-летний инженер из Глазова лишился 8,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

В июне мужчина наткнулся в интернете на объявление о дополнительном заработке и оставил в анкете свой номер телефона. Вскоре ему позвонил неизвестный и объяснил так называемые условия инвестирования.

В последующие две недели инженер общался с неизвестными, которые представились сотрудниками компании. По их указаниям мужчина переводил деньги на брокерские счета, а также участвовал в видеоконференциях и торгах. Для этого он даже оформил несколько кредитов в банках.

Когда мужчина попытался снять деньги со счета, мошенники заявили, что для этого ему нужно ввести дополнительную сумму. Тогда инженер понял, что стал жертвой мошенничества.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

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