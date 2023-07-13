660 тысяч т отходов обработали мусоросортировочные комплексы Удмуртии за 4 года

Фото: пресс-служба регоператора «Спецавтохозяйство»

С начала «мусорной реформы», которая прошла в Удмуртии 1 января 2019 года, в регионе переработали 660 тысяч тонн отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с ТКО «Спецавтохозяйство».

На данный момент мусоросортировочные комплексы установлены недалеко от Глазова, Якшур-Бодьи, Увы и в Завьяловском районе. Через их линии проходят отходы из баков для раздельного сбора и из обычных. Ежегодно мощность МСК увеличивается за счет постоянного обновления.

«Логично, что спецконтейнеры для сбора вторсырья, которые мы устанавливаем в республике, гораздо насыщеннее нужными для переработки отходами, их проще отыскать в потоке на транспортировочной линии. Другими словами – их КПД выше, и, разумеется, мы продолжим развитие инфраструктуры раздельного сбора в республике», – сказал директор регоператора «Спецавтохозяйство» Иван Маринин.

По данным ведомства, за первую половину 2023 года через линии мусоросортировочных комплексов прошло уже 11,3 тыс. тонн твердых коммунальных отходов.

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