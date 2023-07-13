Улица Ручейковая появится в Ижевске

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В Ижевске появится новая улица и переулок. Об этом сообщает администрация столицы Удмуртии.

Решение было озвучено 11 июля на очередном заседании городской комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов.

Ходатайство Главного управления архитектуры и градостроительства о появлении в микрорайоне Орловское улицы Ручейковая и переулка Ручейковый было поддержано.

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