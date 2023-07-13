Погода в Ижевске на день: 13 июля ожидаются дожди и +23°С

Ожидается переменная облачность Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 13 июля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +21…+23°С. Ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 741 мм рт. ст, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс средний.

Желаем вам отличного дня!

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