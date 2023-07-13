Девочка 2011 года рождения пропала в Ижевске

Князева Калерия. Фото: @psoregion18

В Ижевске пропала Князева Калерия 2011 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18» ВКонтакте.

12 июля в 11:30 девочка вышла из дома на улице 9 Января и не вернулась. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно. На звонки пропавшая не отвечает.

У ребенка были русые волосы до плеч. На момент пропажи она была одета в черную футболку с надписью, черные брюки с вертикальной белой полоской и белые кроссовки. Также при себе у девочки был красный шоппер.

Если вы знаете, где может находиться Калерия, просим сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по номеру: 8 951-195-29-71 или в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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