Жилой дом загорелся на улице Богдана Хмельницкого в Ижевске

Причины и обстоятельства пожара уточняются. Фото: МЧС Удмуртии

12 июля в 17:08 на улице Богдана Хмельницкого в Ижевске загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Во время разведки в горящем здании пожарные услышали крики о помощи и отправились на поиски. Оказалось, что в подвале дома прятался мужчина 1982 года рождения. Спасатели помогли ему выбраться и вывели на свежий воздух.

По предварительным данным, общая площадь пожара составила 96 кв.м. Пламя тушили 29 пожарных с помощью 8 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

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