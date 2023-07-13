Консервы для детского питания и яблоки подорожали в Удмуртии за минувшую неделю

На 4,85 руб. подешевело молоко в Удмуртии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 4 по 10 июля в Удмуртии в очередной раз изменились цены на ряд товаров и услуг. Статистикой делится Удмуртстат.

Значительно подорожали овощные и мясные консервы для детского питания – на 30,74 руб. и 25,53 руб. соответственно. Также на 9,95 руб. повысилась цена на яблоки и на 4,85 руб. – на молоко. В то же время на 14,41 руб. подешевела колбаса, на 14,01 руб. – на сосиски и 9,64 руб. – на огурцы. Отметим, что рассматриваются средние цены на товар за килограмм.

Из услуг на 3,4% снизилась стоимость полета в самолете в салоне экономкласса.

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