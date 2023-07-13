«Ижсталь» провела туристический слет, посвященный 20-летию «Мечела»

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел»), провел туристический слет, посвященный 20-летию Группы «Мечел». В нем приняло участие около 200 работников завода. Результаты слета входят в зачет корпоративной спартакиады по 13 видам спорта.

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Слет прошел на республиканском стрелково-спортивном комплексе им. Демидова. За звание лучшей туристической дружины боролись 9 команд в течение двух дней. Ижсталевцы штурмовали туристическую полосу препятствий, соревновались в конкурсе бивуаков, комической эстафете, рыбалке, водном слаломе, турнире по волейболу.

В первой группе упорная борьба за лидерство развернулась между прокатчиками и ремонтниками. Обе команды уверенно прошли всю дистанцию слета, поочередно завоевывая первое-второе места в отдельных дисциплинах, и набрали одинаковое количество очков. В итоге победителями стали прокатчики, занявшие более высокое место в туристической полосе препятствий. Замкнула тройку призеров сборная производственно-коммерческой службы.

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Во второй группе интрига тоже сохранялась вплоть до последнего конкурса. И только полоса препятствий выявила победителей – команду транспортного цеха. Всего одно очко им уступили работники дочернего общества «Ижсталь-ТНП». Третье место – у сборной энергетиков и молодых специалистов.

«Туристический слет – одно из любимых корпоративных мероприятий заводчан. Они еще раз доказали, что коллектив ижевских металлургов – одна большая дружная команда, которая умеет качественно и работать, и отдыхать», – прокомментировала директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ПАО «Ижсталь»